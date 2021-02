Papa: non è tempo indifferenza, o fratelli o crolla tutto

CITTA DEL VATICANO, 04 FEB - "Oggi la fratellanza è la nuova frontiera dell'umanità. O siamo fratelli o ci distruggiamo a vicenda. Oggi non c'è tempo per l'indifferenza. Non possiamo lavarcene le mani, con la distanza, con la non-curanza, col disinteresse. O siamo fratelli - consentitemi -, o crolla tutto. È la frontiera. La frontiera sulla quale dobbiamo costruire; è la sfida del nostro secolo, è la sfida dei nostri tempi". Lo ha detto il Papa nell'incontro virtuale in occasione della celebrazione della prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana. (ANSA).