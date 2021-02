Vaccini: Ue,Breton guida task force per aumento produzione

BRUXELLES, 04 FEB - La Commissione europea avvia una "task force per incrementare la capacità dell'attuale produzione dei vaccini". Così il portavoce dell'Esecutivo comunitario, Eric Mamer, ad una domanda. La task force, guidata dal commissario Ue per il Mercato unico, Thierry Breton, in collaborazione con la responsabilità della Salute, Stella Kyriakides, si concentrerà su tre filoni principali: "rimuovere ostacoli e colli di bottiglia; adeguare la produzione di vaccini alle varianti del virus; e lavorare ad un piano strutturale per una risposta veloce a rischi biologici a livello europeo". (ANSA).