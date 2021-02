Conte 'i sabotatori sono altrove, io non ostacolo Draghi'

ROMA, 04 FEB - "Ieri ho incontrato Draghi: un colloquio lungo, molto aperto al termine del quale gli ho fatto gli auguri di buon lavoro. Mi descrivono come un ostacolo, evidentemente non mi conoscono o parlano in mala fede. I sabotatori cerchiamoli altrove". Lo dice Giuseppe Conte, premier uscente, parlando fuori da Palazzo Chigi. (ANSA).