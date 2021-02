Archiviata l'indagine sul sostegno alla latitanza di Battisti

MILANO, 04 FEB - Nessun sostegno concreto nell'ultimo periodo di fuga di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato in Bolivia ed estradato in Italia per scontare l'ergastolo per 4 omicidi, ma solo la volontà di raccogliere informazioni sulle sue condizioni, e il tentativo di trovare una soluzione al suo caso, in particolare usando contatti e conoscenze politiche. Per questo il gip ha accolto la richiesta di archiviazione firmata da Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, in cui 3 persone, vicine all'ex Pac, uno dei quali, reduce degli anni di piombo, erano finite indagate, per 'assistenza agli associati' di terrorismo. (ANSA).