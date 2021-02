Vaccini: Sardegna, piano per over 80 in dirittura d'arrivo

CAGLIARI, 04 FEB - E' quasi pronto il piano vaccinale per gli over 80 della Regione Sardegna. Lo conferma all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu: "Ci sta lavorando l'Ats e potrebbe essere disponibile già oggi". La somministrazione agli ultra ottantenni prenderà il via "appena saranno a disposizione le dosi". Entro il mese di febbraio, secondo il calendario fornito dalla struttura commissariale, la Sardegna dovrebbe ricevere 76mila dosi, tra Pfizer e Moderna, che serviranno per immunizzare pazienti e dipendenti delle Rsa, e a iniziare proprio la campagna per gli anziani. Quindi, la vaccinazione degli ultra ottantenni dovrebbe scattare a marzo. (ANSA).