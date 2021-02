Invia foto a contatto social,giovane vittima di revenge porn

CAGLIARI, 04 FEB - Si è fidata di un uomo che aveva conosciuto sui social, gli ha inviato una sua foto ed è caduta nella trappola di un ricattatore. È successo a una 39enne di Dolianova, vittima di revenge porn e tentata estorsione. La donna a dicembre ha conosciuto una persona sui social network. Per alcuni giorni si sono scambiati messaggi, poi l'uomo le ha inviato una sua foto nudo, chiedendo a sua volta uno scatto. Inizialmente la giovane non ha spedito nulla, poi ha ceduto alle richieste dello sconosciuto, inviando una sua foto a mezzobusto. A quel punto è scattata la trappola. Lo sconosciuto ha minacciato la 39enne: "O mi mandi 500 euro oppure invio questa foto a tutti i tuoi contatti". La vittima non ha accettato il ricatto e ha cancellato immediatamente il contatto con quell'individuo conosciuto in rete, sperando che tutta la vicenda finisse. Ma dopo qualche giorno il ricattatore ha inviato la foto a un'amica della vittima, facendo intendere che era pronto a inviarla a tutti i contatti. A quel punto la 39enne ha presentato una denuncia ai carabinieri. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per risalire al ricattatore, ma il lavoro non sarà facile. Dai primi accertamenti si tratta di una persona che si trova all'estero. (ANSA).