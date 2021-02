Birmania: Londra condanna le accuse a Suu Kyi

ROMA, 04 FEB - Il governo britannico ha condannato questa mattina le accuse rivolte alla leader birmana Aung San Suu Kyi ed ha chiesto il suo rilascio immediato. "Condanniamo la detenzione e le accuse contro Aung San Suu Kyi e altri funzionari eletti - ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri, Dominic Raab -. Devono essere rilasciati immediatamente e le accuse devono essere rimosse. Non ci deve essere alcun ribaltamento della democrazia". Il ministro ha poi sottolineato che il Regno Unito "sta consultando i partner internazionali sui prossimi passi". Come è noto Suu Kyi è stata arrestata per l'importazione illegale di una decina di walkie-talkie. (ANSA).