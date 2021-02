Navalny:Ue,sentenza inaccettabile, ha motivazione politica

BRUXELLES, 03 FEB - "L'Unione europea condanna" la sentenza delle autorità russe per Alexei Navalny "e la considera inaccettabile poiché ha una motivazione politica ed è in contrasto con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani della Russia". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, a nome dell'Unione europea. "L'Ue ribadisce la sua richiesta per il rilascio immediato e incondizionato di Navalny" e dei manifestanti. L'Ue tornerà sulla questione "al prossimo Consiglio Affari esteri per discutere le implicazioni e le possibili ulteriori azioni". (ANSA).