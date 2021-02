Cinema: CODA sbanca al Sundance

ROMA, 03 FEB - CODA, il film della scrittrice e regista Siân Heder, che racconta la storia di un'adolescente udente in una famiglia di sordi, e su cui subito dopo la première c'era stata un'onda positiva di critiche, ha letteralmente sbancato al Sundance Film Festival vincendo i quattro premi principali del concorso Drama: il Gran premio della giuria, la regia, il premio del pubblico e il premio speciale della giuria per il miglior insieme. E' la prima volta, nella storia del festival fondato da Robert Redford, che un film fa l'en plein dei premi principali . Tra i documentari, la vittoria del Gran premio della giuria è andata a Summer Of Soul di Questlove (... Or, When The Revolution Could Not Be Televised). Subito dopo l'eco della premiere su CODA (acronimo di Children of deaf adults) si era creata una specie di asta per acquisire i diritti di piattaforma: l'ha spuntata Apple Studios con la cifra record di 25 milioni di dollari. (ANSA).