Governo: Fratoianni, difficile sostenere Draghi

ROMA, 03 FEB - "Mi pare molto difficile sostenere un governo di questo tipo". Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e parlamentare di Liberi e Uguali, ad Agorà Rai Tre, sul nuovo governo Draghi. "C'era un obiettivo politico di Renzi e lo ha raggiunto: colpire questa maggioranza per impedire che diventasse una prospettiva per il futuro. Perché? Perché in questa maggioranza Renzi era marginale politicamente e culturalmente. Renzi guarda a Forza Italia in modo esplicito e naturalmente ha cercato di imporre un'altra collocazione", aggiunge. (ANSA).