Da Boni-Dante a Goldoni per Malosti nel week end a teatro

ROMA, 03 FEB - Da Alessio Boni a tu per tu con Dante nel VII centenario dalla morte del Sommo Poeta, con Marcello Prayer in "Anima smarrita", on line dal Comunale di Carpi (MO); alla coppia, in scena come nella vita, Paola Gassman-Ugo Pagliai, novelli "Romeo e Giulietta" per Babilonia Teatri, su Rai5. E poi ancora, la prima volta di Valter Malosti con Carlo Goldoni per "I due gemelli veneziani", che dopo il successo dello streaming di dicembre, torna disponibile sulla piattaforma digitale e gratuita Backstage dello Stabile del Veneto. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali del prossimo week end - ancora rigorosamente solo tra web, social, streaming e tv - che conta anche "In fondo agli occhi", secondo appuntamento della stagione OnLife del Teatro della Tosse di Genova, realizzato dalla Compagnia Berardi Casolari, per la regia di César Brie. E la prima assoluta di "Due addetti alle pulizie" di Chiara Arrigoni per il collettivo Le ore piccole, ultimo dei tre spettacoli vincitori del bando Live Streaming Theatre, dal palco dello Spazio Rossellini di Roma, sulla piattaforma Atcl Magazine. (ANSA).