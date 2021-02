Borsa: Milano corre con Draghi, volano Unicredit, Intesa, Poste

MILANO, 03 FEB - Avvio forte e frenetico per Piazza Affari nell'attesa che l'ex presidente della Bce, Mario Draghi salga al Colle dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per un governo di alto profilo. Con diversi titoli ancora in pre-apertura l'indice sfiora un +3% (+2,95%), per poi segnare un +1,71%. A trattazione regolare il Ftse Mib sale del 2,55% con l'evidenza dei bancari. In testa Intesa (+6%), Unicredit (+5,9%), Poste (+4,2%). (ANSA).