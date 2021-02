Scontri manifestazione Firenze, 7 arresti

FIRENZE, 03 FEB - La polizia di Firenze ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e altre misure per gli scontri avvenuti la sera del 30 ottobre scorso in occasione della manfestazione "anti-sistema" durante la quale si verificarono attacchi contro le forze dell'ordine, con lancio anche di molotov, e danneggiamenti. Quella sera nel centro di Firenze si radunarono centinaia di persone per una manifestazione "estemporanea", sull'onda di analoghe iniziative organizzate in altre città, poi degenerata. Oltre ai 7 arresti, il gip ha disposto 7 misure dell'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dalle 20 alle 7, e 5 dell'obbligo di firma. I destinatari sono gravitanti su Firenze e hanno un'età compresa tra i 20 e i 31 anni. I reati contestati, a vario titolo, sono danneggiamento di beni pubblici e privati, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, fabbricazione e lancio di ordigni incendiari. (ANSA).