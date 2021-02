Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,36%)

TOKYO, 03 FEB - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in rialzo, ancora una volta sostenuta dal consolidamento degli indici azionari statunitensi, mentre continuano ad arrivare segnali incoraggianti dalla stagione delle trimestrali in corso. In apertura il Nikkei segna un progresso dello 0,36% a quota 28.465,19, aggiungendo 103 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta poco sopra a 105 sul dollaro, e sull'euro a 126,40. (ANSA).