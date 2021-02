A24 e A25: chiesto processo per Toto e altri tre

L'AQUILA, 02 FEB - Chiesto il processo per l'imprenditore Carlo Toto, patron dell'omonimo gruppo che controlla Strada dei Parchi, concessionaria autostrade A24/A25. Domani in programma l'udienza di rinvio a giudizio davanti al gup del Tribunale dell'Aquila, per l'inchiesta sullo stato strutturale di ponti e viadotti nei tratti del territorio aquilano. In concorso con altri tre dirigenti del gruppo, a Toto sono contestati i reati, a vario titolo, di attentato alla sicurezza dei trasporti e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, inadempienza nelle pubbliche forniture, inadempienza e frode nelle pubbliche forniture. (ANSA).