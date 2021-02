Renzi a assemblea di Iv, fino all'ultimo proviamo mediazione

ROMA, 02 FEB - Finora non è stato fatto nessun passo avanti su nessun contenuto: "fino all'ultimo" proveremo a vedere se c'è una disponibilità a una mediazione. Lo avrebbe detto Matteo Renzi, a quanto si apprende, nel suo intervento in assemblea con i parlamentari di Italia viva. "Non stanno concedendo nulla": Italia viva è "favorevole a un accordo, ma" gli altri partiti "non accettano nessuna mediazione sui temi grossi e non vogliono neppure mettere nulla per iscritto", avrebbe spiegato il leader di Iv ai parlamentari del partito, parlando della trattativa con le altre forze di maggioranza sul governo. Sulla giustizia, avrebbe aggiunto Renzi, "lo zero assoluto". A stretto giro, dal fronte del Pd è arrivato l'intervento del vicesegretario Andrea Orlando. "Renzi dice che su giustizia 'siamo allo zero assoluto'. Probabilmente sono stato invitato a un'altra riunione.. Apertura su riforma penitenziaria, modifica prescrizione, intercettazioni... Non sprechiamo questa possibilità!", ha scritto su Twitter Orlando. (ANSA).