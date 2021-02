Dini, sarebbe bello se Draghi accettasse di fare il premier

ROMA, 02 FEB - "A dicembre dicevo che non c'erano le condizioni", per avere Mario Draghi al governo, ma "adesso, se Fico fallisce nel suo tentativo, credo ci siano le condizioni per un'apertura a un governo piu largo, un governo istituzionale, questo lo deciderà il presidente della Repubblica". E' il pensiero di Lamberto Dini, ex premier e più volte ministo, ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1. "Se io fossi nei panni di Draghi, accetterei se il programma di governo lo posso definire io, non i 5 Stelle", ha aggiunto Dini, spiegando di conoscere bene l'ex presidente della Bce: "Siamo stati colleghi, amici per tanti anni. Di recente non l'ho sentito, non volevo interferire in alcun modo. Draghi - ha notato - è una riserva per la Repubblica, poi dipenderà dai partiti se arriverà alla presidenza della Repubblica. Certo, se accettasse di fare il presidente del Consiglio, sarebbe una bella scelta, importante: ha esperienza, caratura internazuionale, è ammirato e stimato nel mondo". Secondo Dini, che nel 1995 è stato a capo del primo esecutivo composto da tecnici, "che sia eletto non eletto, nel momento in cui si fa, un governo è politico: è inutile definirlo tecnico, è politico nel momento in cui riceve l'investitura del Parlamento". (ANSA).