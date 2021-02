Tavolo chiuso entro le 18, poi Fico andrà al Quirinale

ROMA, 02 FEB - Il presidente della Camera, Roberto Fico, si recherà "entro stasera" al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine del suo mandato esplorativo. Lo ha detto lo stesso Fico intervenendo poco dopo le 15 al tavolo sul programma, a cui ha riunito negli ultimi due giorni i partiti della maggioranza in seguito alla crisi di governo. Dopo aver aperto ieri mattina i lavori ed essersi intrattenuto per poco più di mezz'ora, oggi il presidente della Camera è intervenuto nuovamente nella Sala della Lupa di Montecitorio per pochi minuti, comunicando alle forze politiche la disponibilità di spazio fino alle 18. Fico ha spiegato ai partecipanti l'intenzione di recarsi "entro stasera" al Quirinale per riferire sul mandato esplorativo affidatogli da Mattarella. I partecipanti alla riunione hanno tuttavia affermato di poter concludere i lavori prima di quell'ora. (ANSA).