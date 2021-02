Vaccini: Zingaretti, un over 80 su 4 prenotato nel Lazio

ROMA, 02 FEB - "Vaccino per over 80 anni. Superati i 100.000 appuntamenti gia' fissati in meno di 24 ore. Nel Lazio prenotato un anziano su 4. Grazie a chi sta lavorando, ai cittadini per la pazienza e la collaborazione. Uniti vinceremo questa sfida". Cosi' su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).