Renzi a Iv, noi per l'intesa ma non accettano mediazioni

ROMA, 02 FEB - "Non stanno concedendo nulla": Italia viva è "favorevole a un accordo, ma" gli altri partiti "non accettano nessuna mediazione sui temi grossi e non vogliono neppure mettere nulla per iscritto". Lo avrebbe detto Matteo Renzi, a quanto si apprende, ai parlamentari di Iv in assemblea parlando della trattativa sul governo. Sulla giustizia, avrebbe aggiunto, "lo zero assoluto". (ANSA).