Governo: Orlando propone "lodo" su prescrizione, no da Iv

ROMA, 02 FEB - Al tavolo sul programma di governo in corso a Montecitorio il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha proposto un "lodo" sulla prescrizione su cui c'è stata una apertura da parte di M5s mentre Italia viva fa sapere di "non condividerlo". Non c'è "alcun accordo sulla prescrizione e sul processo penale", affermano fonti del partito guidato da Matteo Renzi. (ANSA).