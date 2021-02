Governo:Salvini,voto è soluzione,ad aprile esecutivo valido

ROMA, 02 FEB - "Se non trovano l'accordo, la soluzione più seria ed efficace per avere un governo che dà risposte a imprese e famiglie è quella di ridare la parola agli italiani ed entro aprile ci sarà un Parlamento, quindi un governo che per 5 anni lavoreranno in santa pace. Qualunque governo venga fuori dagli accordi sottobanco di Palazzo non sarà un governo in grado di salvare questo Paese". Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando all'esterno del Senato. "Chiediamo di poter votare subito in Parlamento i decreti che interessano agli italiani - ha chiarito - i rimborsi per le imprese, il blocco delle cartelle esattoriali, lo sblocco di tutti i cantieri fermi, un piano vaccinale serio, modello Lombardia. Speriamo di poter parlare già da domani di questo e di finire il teatrino Conte-Di Maio e Zingaretti". (ANSA).