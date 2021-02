Contatto umano essenziale, con la pandemia siamo più soli

MILANO, 01 FEB - Il contatto umano è considerato essenziale per la felicità e la salute. Tanto che per una persona su due, l'isolamento durante la pandemia ha causato una sensazione di solitudine mai provata prima. A rivelarlo, due studi scientifici mondiali pubblicati da NIVEA, marca leader in prodotti per la cura della pelle, condotti prima e durante la pandemia di COVID-19. Lo studio, che rivela preoccupanti livelli di privazione del contatto umano e di solitudine, aggravati dalla pandemia in corso, ha dimostrato una stretta relazione tra il sentimento di solitudine e la mancanza di contatto con gli altri, sia a livello fisico che emotivo. In risposta a questi risultati, NIVEA ha lanciato il suo nuovo brand purpose, ovvero quello che definisce chi è perché lo fa: "Sosteniamo il valore del contatto umano per ispirare unione e vicinanza". L'obiettivo è promuovere i comprovati benefici per la salute grazie al contatto fisico e supportare lo skin-touch non appena le circostanze lo consentiranno. Il marchio investirà 20 milioni di euro in progetti locali di skin-touch in tutto il mondo raggiungendo 150mila persone con particolare attenzione ai bambini prematuri, alle persone ipovedenti e agli anziani affetti da demenza. (ANSA).