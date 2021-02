Lombardia riapre, da oggi zona gialla

MILANO, 01 FEB - Da oggi la Lombardia è nuovamente in zona gialla e quindi sono diverse le attività che tornano a riaprire mentre aumenta la libertà d'azione dei cittadini che possono circolare maggiormente e nel comune senza autocertificazione dalle 5 alle 22. A partire oggi, 1 febbraio, infatti, in una Lombardia che passa da arancione a giallo, riapriranno anche i musei, anche se con tempistiche diverse: ad esempio Gallerie d'Italia dovrebbe essere tra i primi mentre il Museo della Scienza e della Tecnologia potrebbe attendere. Anche il ritorno in 'giallo' però è stato segnato da polemiche: "La decisione del governo di far passare la Lombardia da fascia arancione a fascia gialla a partire da lunedì, anziché da domenica, è incomprensibile e toglie una domenica d'ossigeno a oltre 50mila attività" ha detto ieri l'assessore regionale all'Agricoltura e all'Alimentazione Fabio Rolfi. (ANSA).