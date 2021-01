++ Fvg,stop assembramenti,consumare seduti o lontano da bar ++

TRIESTE, 31 GEN - Divieto di consumare alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dei locali e nei luoghi dove siano possibili assembramenti. Divieto di consumazione al banco nei locali dopo le ore 11. E' quanto dispone l'ordinanza firmata oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga per evitare gli assembramenti alla vigilia della zona gialla. L'ordinanza, in vigore da domani 1 febbraio al prossimo 5 marzo, ripropone una serie di limitazioni già previste nel provvedimento dello scorso 5 dicembre, nonostante il rientro del Fvg in zona gialla. (ANSA).