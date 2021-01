Altra ragazza rapinata a Roma,caccia a ladri del coprifuoco

ROMA, 31 GEN - Ancora un'aggressione con rapina a Roma. Vittima una ragazza rapinata venerdì notte nel quartiere Pigneto a Roma, da due uomini che sono fuggiti con il suo cellulare. E' quanto denunciato alla polizia da una ragazza di 26 anni. Sulla vicenda sono ora in corso indagini. Paura nel quartiere, abitualmente zona di movida ma dove ora in tempi covid la sera i locali sono chiusi e che si svuota complice anche il coprifuoco. In molti ritengono che non si tratta di un episodio isolato. Su diversi gruppi social di cittadini che vivono al Pigneto e in altre zone dello stesso quadrante della città, come il quartiere universitario di piazza Bologna e al Tiburtino, vengono segnalati altri episodi simili e fornite descrizioni dettagliate dei presunti responsabili. In qualche caso viene descritta una coppia di aggressori in altri si parla di un unico ragazzo tra i 20 e i 30 anni. Nelle chat si invita alla "massima attenzione" (ANSA).