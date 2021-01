Usa: Trump ha raccolto 255,4 milioni dopo elezioni

NEW YORK, 31 GEN - Donald Trump e il partito repubblicano hanno raccolto la cifra complessiva di 255,4 milioni di dollari nelle otto settimane successive alle elezioni, quelle dominate dalle accuse di brogli da parte dell'ex presidente. Lo riporta il New York Times. Trump aveva raccolto 207,5 milioni nel solo mese successivo al voto e quindi i nuovi dati complessivi mostrano un rallentamento delle donazioni, particolarmente accentuato dopo il 14 dicembre, giorno in cui il collegio dei grandi elettori ha ufficialmente incoronato Joe Biden presidente. (ANSA).