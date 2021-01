Colpisce albero durante discesa downhill,morto mountainbiker

TORINO, 31 GEN - Un mountainbiker è morto oggi nel Torinese dopo aver colpito un albero durante una discesa di downhill. L'incidente in località Comba Langa, nel comune di Cumiana. Ad allertare i soccorsi sono stati i compagni. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, ma i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili. Sul posto anche le squadre a terra del soccorso alpino, che hanno collaborato per il recupero della salma. Quello di oggi è soltanto l'ultimo di una lunga serie di incidenti che negli ultimi mesi hanno visto coinvolti appassionati di questo sport, che consiste nel lanciarsi in discesa lungo montagne e colline. (ANSA).