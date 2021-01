Confindustria, sì stop licenziamenti ma per settori in crisi

ROMA, 31 GEN - "Laddove ci sono settori in grossa sofferenza o chiusi per disposizione del governo, lì ci sia la cassa Covid gratuita e il blocco dei licenziamenti. Nei settori che avranno una ripresa diciamo invece dateci la possibilità di liberare". Lo ha ribadito il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, A In mezz'ora in più. La manifattura, ha aggiunto, se il piano vaccinale funzionerà, "potrebbe avere una ripresa". Per la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, il blocco deve essere invece generalizzato. "Non capisco chi propone di selezionare i settori dove i licenziamenti devono essere bloccati", ha detto al Congresso nazionale di Sinistra Italiana. "Abbiamo una economia interdipendente, non esistono settori produttivi ed economici che non sono stati colpiti dalla crisi per effetto della pandemia. Differenziare il blocco dei licenziamenti - ha spiegato - sarebbe un errore tragico". (ANSA).