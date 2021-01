Navalny: Usa condannano le 'tattiche brutali' della Russia

WASHINGTON, 31 GEN - Gli Stati Uniti di Joe Biden, per voce del segretario di Stato Antony Blinken, condannano le "tattiche brutali" della Russia contro i manifestanti di opposizione. "Gli Stati Uniti condannano l'uso persistente di tattiche brutali contro manifestanti pacifici e giornalisti da parte delle autorità russe per la seconda settimana consecutiva - afferma in un tweet il segretario di Stato americano Antony Blinken -. Rinnoviamo il nostro appello alla Russia affinché rilasci i detenuti per aver esercitato i loro diritti umani, tra cui Aleksey Navalny", conclude. (ANSA).