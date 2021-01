Da Boucheron, l'alta gioielleria diventa genderless

ROMA, 31 GEN - Lei e lui scambiano preziose collane, spille e bracciali in stile Decò, mostrando che anche i gioielli possono essere genderless, fluidi, unisex. Come suggerisce la nuova collezione di alta gioielleria di Boucheron, presentata in un video online, nell'ambito della settimana di haute couture parigina. Nella clip infatti, la ragazza mostra una broche di diamanti a forma di fiocco tra i capelli. Subito dopo la stessa spilla è appuntata sul colletto della camicia di lui. La stessa cosa avviene con una collana di diamanti a forma di cravatta che non stona attorno ai colli di entrambi. Uno specchio riflette due epoche in History of Style. Questo è il nome della collezione di alta gioielleria di Baucheron, che trova ispirazione dagli archivi della stessa maison, attraverso l'occhio della sua direttrice creativa Claire Choisne. Ma la novità è su come indossare questi gioielli. Claire Choisne quest'anno si è immersa negli sterminati archivi di Boucheron dedicati all'Art Déco. Ha estrapolato lo spirito, la linea, la semplicità di un tempo in cui le donne parigine affermavano la propria femminilità indossando capi maschili, mettendo in bella mostra scollature, pantaloni a vita alta, collane lunghe e capelli corti. Un'epoca di stravaganza, in cui lo stile era una questione di atteggiamento. Come eco perfetta per le donne e gli uomini di oggi, Claire Choisne ha scelto di celebrare lo spirito della couture e gli antagonismi dei ruggenti anni Venti, focalizzandosi sullo scambio di generi femminile e maschile, sull'opulenza delle linee pure, sul contrasto tra bianco e nero, accentuato da un tocco di colore. Il savoir-faire di Boucheron nella creazione di gioielli, applicato a collane flapper e bracciali intrecciati a nastro, dà vita a pezzi dal gusto contemporaneo. (ANSA).