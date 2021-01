Nuova frana minaccia statale 131 Sardegna, traffico deviato

BONORVA, 30 GEN - Un nuovo cedimento franoso si è registrato questa sera nel versante collinare che sovrasta la statale 131 all'altezza di Bonorva (Sassari). Lo smottamento del terreno all'altezza del chilometro 161 della Carlo Felice che collaga Cagliari a Sassari, all'altezza dello svincolo per il centro abitato di Bonorva, ha imposto l'intervento dei tecnici dell'Anas e dell'amministrazione comunale. Immediata l'attivazione del Coc, il Centro operativo comunale di coordinamento delle attività di protezione civile. Il transito nel tratto interessato è stato interdetto e il traffico deviato, non senza disagi per i flussi. "Il nostro territorio si sgretola ancora per effetto dell'azione dell'acqua", è l'allarme lanciato dal sindaco di Bonorva, Massimo D'Agostino, che su Facebook ha raccomandato "massima attenzione nel transito". (ANSA).