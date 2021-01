Covid: Belgio, salgono i contagi, leggero calo dei ricoveri

BRUXELLES, 30 GEN - Sale il numero medio di infezioni da coronavirus in Belgio. Nel periodo dal 20 al 26 gennaio si è registrata una media giornaliera di 2.254 casi. L'aumento è stato del 14% rispetto alla settimana precedente, mentre il tasso di riproduzione è stimato a 0,92. Lo riferiscono i dati del bollettino epidemiologico giornaliero pubblicato dall'Istituto di Sanità Pubblica Sciensano, secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Belga. Leggero calo invece del numero dei ricoveri. Tra il 23 e il 29 gennaio 120 persone infettate dal Sars-Cov-2 sono state ricoverate in media al giorno, il che rappresenta una diminuzione del 6% rispetto al periodo di sette giorni precedente. Dall'inizio dell'epidemia in Belgio, sono stati rilevati 705.120 casi di contagio, mentre i decessi sono stati 21.018. Tra il 20 gennaio e il 26 gennaio, una media di 50,3 persone al giorno sono morte a causa del coronavirus (-1,4% rispetto al periodo di calcolo precedente). (ANSA).