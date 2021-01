Crimi, partire da questa maggioranza, Conte premier

ROMA, 29 GEN - "Al presidente Mattarella abbiamo reso la nostra disponibilità ad un confronto con chi ha a cuore l'interesse del Paese, per un governo politico a partire dalle forze di maggioranza" attuali "ma con un patto di legislatura. L'unica persona in grado di presiedere questo governo, per il M5S è Giuseppe Conte". Lo dice il capo politico M5S Vito Crimi dopo le consultazioni. (ANSA).