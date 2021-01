Governo: Rosato, Conte? Non abbiamo veti su nessuno

ROMA, 29 GEN - "Qualsiasi scelta farà il presidente della Repubblica sarà la migliore possibile. Veti su Conte? E' una domanda ridondante, lo abbiamo detto mille volte che non abbiamo veti e preclusioni su nessuno". Lo dice il presidente di Iv Ettore Rosato parlando con i cronisti. Se ci sono veti su Renzi e non su Iv da parte degli altri? "Non esiste il veto ad personam, se ci sono veti su Iv basta dirlo. Senza il nostro leader non c'è neanche Italia Viva", aggiunge Rosato. (ANSA).