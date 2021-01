Papa: resta seduto a udienza, 'sciatica ospite molesto'

CITTA DEL VATICANO, 29 GEN - Il Papa si è scusato con i giudici della Rota Romana per il fatto di restare seduto durante l'udienza. "Buon giorno, dovrei parlare in piedi ma voi sapete che la sciatica è un ospite un po' molesto. Vi chiedo scusa, vi parlerò seduto", ha esordito il Papa nell'udienza alla Rota in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Sono diverse settimane che il Pontefice è afflitto da attacchi di sciatalgia che gli hanno anche impedito di presenziare ad alcune celebrazioni. (ANSA).