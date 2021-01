Governo: Salvini,scommetto in ritorno maggioranza Pd-M5S-Iv

ROMA, 29 GEN - "Speriamo che la finiscano presto, potrebbe anche finire che si rimettono tutti insieme Pd-5 Stelle e Renzi e la prossima settimana torniamo qua e abbiamo perso un mese. Scommettiamo un caffè della macchinetta? Scommettiamo che hanno fatto passare un mese e poi troveranno 3 ministeri in più e in meno e la maggioranza sarà Pd-5 Stelle e Renzi e gli italiani si chiederanno perché tutto questo casino?". L'ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini ospite di 'Agorà' su Rai3. Alla domanda sulla disponibilità espressa dal leghista Gian Marco Centinaio a sedersi al tavolo con il leader di Italia viva, Salvini ha risposto: "Evidentemente era una provocazione, Renzi ha fatto nascere questo governo". Il leader della Lega ha poi smentito che ci sia un confronto con Renzi: "Non sto dialogando con Renzi, lo incontro al Senato come tanti altri colleghi e per educazione ci parlo, come ieri ho parlato con Conte perché testimone a un processo e ho parlato con lui per educazione, interesse e l'ho ringraziato per la correttezza della sua testimonianza". (ANSA).