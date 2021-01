Governo: Meloni, centrodestra unito su opzione elezioni

ROMA, 29 GEN - "Ogni giorno leggo che il centro-destra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così. E' andata che Conte si è dovuta dimettere. Mi pare che il centrodestra nei fatti è unito e che l'opzione su cui siamo tutti d'accordo è andare a votare: non mi pare che cambierà". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni a Radio Anch'io su Rai Radio1. "Un governo Ursula? Ho sentito Berlusconi e non mi pare sia interessato. A me pare che l'Italia abbia bisogno di un governo di patrioti e non di un governo che fa gli interessi di Francia e Germania. Un governo sedicente europeista già lo abbiamo", aggiunge. (ANSA).