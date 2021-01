Covid: Turchia, giunti altri 3,5 milioni di vaccini da Cina

ISTANBUL, 29 GEN - Una nuova fornitura di 3,5 milioni di dosi di vaccino anti Covid-19 è giunta stamani in Turchia dalla Cina. Il farmaco, prodotto dall'azienda farmaceutica SinoVac, è stato trasportato a Istanbul con un volo della Turkish Airlines da Pechino. Salgono così a 13 milioni le dosi finora ricevute da Ankara, su un totale di 50 milioni prenotate. La Turchia ha avviato la campagna di somministrazioni 15 giorni fa. Quasi 1,8 milioni di cittadini hanno ricevuto la prima dose e sono in attesa del richiamo, previsto dopo un intervallo di 28 giorni. Tra questi, anche il presidente Recep Tayyip Erdogan. La campagna, rivolta inizialmente al personale medico e sanitario e agli ospiti delle residenze assistite, è estesa da ieri anche agli over 75. Dall'inizio della pandemia, Ankara ha registrato quasi 2,5 milioni di casi e 25.605 vittime.(ANSA).