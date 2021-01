Avance sessuali a 2 specializzande, medico sospeso

PERUGIA, 28 GEN - Avrebbe molestato sessualmente due specalizzande un dirigente medico dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia nei cui confronti i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della locale procura hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura interdittiva della sospensione dalla professione emessa dal Gip. L'uomo - riferiscono i militari - è gravemente indiziato del reato di violenza sessuale. L'indagine, originata da un esposto della stessa azienda ospedaliera, ha fatto emergere "avance sessuali" poste in essere dal dirigente medico nei confronti di due dottoresse specializzande, avance avvenute all'interno del reparto in cui operavano. Sono state le dottoresse a segnalare, nel tempo, i comportamenti del proprio dirigente. Il personale della sezione di polizia giudiziaria ha svolto gli accertamenti ed i riscontri necessari - è stato riferito - per delineare al meglio la vicenda e far emergere i profili di responsabilità, raccogliendo gli elementi probatori che hanno portato all'emissione della misura. (ANSA).