Svolta verde per Gm, entro 2035 offrirà solo auto elettriche

NEW YORK, 28 GEN - Svolta verde per General Motors. Il colosso di Detroit prevede di investire 27 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni in auto elettriche e autonome, in aumento rispetto ai 20 miliardi stimati pre-pandemia. L'ambizione è quella di offrire esclusivamente auto elettriche entro il 2035 per poi completare la sua svolta e diventare a 'emissioni zero' entro il 2040. (ANSA).