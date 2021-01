Governo: Marcucci, serve maggioranza forte, spero con Iv

ROMA, 28 GEN - "È chiaro che noi abbiamo fatto un percorso e una valutazione complessiva su questa esperienza di governo e il nostro giudizio è sostanzialmente positivo. E visto quello che dobbiamo fare i prossimi mesi, vediamo Conte come premier con un rafforzamento della maggioranza, dei punti chiari e progetti ben definiti". Lo afferma ai microfoni di Rai Radio 1 il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. " Spiegando che "non sta a noi dare l'incarico", l'esponente Dem aggiunge che "può darsi anche che si raggiunga la sufficienza numerica, ma non è quello il bene per il paese: ci vuole una maggioranza ampia e forte e mi auguro che questo confronto avvenga anche con Italia Viva". "Serve - prosegue - un patto di legislatura e avere i numeri alla Camera e al Senato per avere tranquillità e questo si fa con Italia Viva e gli altri gruppi che stanno aderendo a questo progetto". Osservando che "sul Recovery abbiamo fatto grandissimi passi avanti e può essere ancora modificato eventualmente", Marcucci guarda alla possibile nuova squadra di governo: "Ho letto chiaramente che Italia Viva non porrà veti nei confronti di nessuno e quindi anche nei confronti di Conte, credo che quella sarà la direzione. Una volta individuate le cose da fare e i confini della maggioranza, ci si confronterà. Nessuno è inamovibile", conclude. (ANSA).