Covid: Speranza per 5 ore da pm Bergamo, clima 'sereno'

MILANO, 28 GEN - Si è conclusa nel primo pomeriggio l'audizione del ministro Roberto Speranza, sentito come persona informata sui fatti, dal procuratore aggiunto di Bergamo Cristina Rota in trasferta a Roma con un pool di pm che indagano sulla gestione del Covid nella Bergamasca. Da quanto si è saputo la deposizione di Speranza, durata per circa 5 ore, è avvenuta presso il Ministero in un clima "disteso" e di "serenità" e ha riguardato in particolare il presunto mancato aggiornamento del piano pandemico e la mancata attuazione di quello in vigore quando è scoppiata la prima ondata e tuttora vigente che, secondo gli inquirenti, è fermo al 2006. Dopo quella del ministro della Salute Roberto Speranza, sono in corso a Roma le deposizioni del presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, del direttore della prevenzione del ministero Gianni Rezza e del direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito. I magistrati concluderanno la tornata di audizioni oggi. In mattinata nella sede della Guardia di Finanza in via dell'Olmata sono stati sentiti dai pm pure il coordinatore del Cts Agostino Miozzo e l'ex direttore della prevenzione Donato Greco, colui che ha redatto il piano pandemico di 15 anni fa. (ANSA).