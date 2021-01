Governo: Bonetti, Iv oggi non pone dei nomi

ROMA, 28 GEN - "Noi siamo coerenti con la necessita di interpretare una visione politica del Paese e non partiamo dai nomi, non poniamo dei nomi oggi". Lo ha detto l'ex ministra Elena Bonetti a Tgcom24, in vista dell'appuntamento di Italia Viva per le consultazioni questo pomeriggio al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Spero che i nostri compagni di avventura del governo tornino a un dialogo su progetti e idee - ha spiegato Bonetti -. Non entro nel merito delle decisioni del Pd. Alla parte che, a piu voci, ci ha definito inaffidabili dico che non è vero. Nemmeno le mie dimissioni sono state un atto di inaffidabilità". Per l'ex ministra "è più affidabile chi è coerente con una visione al punto di lasciare il proprio posto, rispetto a chi cambia posizionamento politico per mantenere una poltrona o conquistrarla". Bonetti ha ricordato che nell'estate 2019 "Matteo Renzi, in un momento storico, ha riconosciuto la necessita di dare all'Italia un goevrno europeista che accompagnasse la legislatura fino all'elezione del capo dello Stato. In questa visione - ha proseguito - è nato il governo Conte, e con la stessa visione Renzi e Italia Viva dicono che serve un salto di qualità". (ANSA).