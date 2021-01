Salvini, o Governo centrodestra o voto

ROMA, 28 GEN - "Ci vuole serietà, non vado al governo a tutti i costi: la parola va data agli italiani: l'unica alternativa è un governo di centrodestra oppure si deve andare al voto" . Così il leader della Lega Matteo Salvini. "Confidiamo - ha aggiunto - in Mattarella, che speriamo non tolleri ancora a lungo questo teatrino, con la caccia disperata al viandante. L'italia non lo merita". (ANSA).