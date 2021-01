Ue approva linee guida per certificato Covid

BRUXELLES, 28 GEN - L'Ue ha adottato le linee guida per il certificato delle vaccinazioni Covid a scopo medico, per raggiungere un'interoperabilità a livello europeo. Il contenuto dei certificati di vaccinazione sarà uniforme, con lo stesso set di dati. L'iniziativa, arriva su indicazione della videoconferenza di coordinamento Covid dei leader Ue, di giovedì scorso. Intanto resta aperto il dibattito se il certificato, in futuro, potrà essere utilizzato come passaporto Covid. (ANSA).