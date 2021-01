Renzi,dopo improbabili soluzioni personali ora seguire Colle

ROMA, 28 GEN - "Dopo settimane in cui si sono tentate improbabili soluzioni personali è finalmente venuto il tempo di seguire la Costituzione, di affidarsi al Capo dello Stato e di parlare con il linguaggio della verità davanti al Paese. La verità, non le veline. La politica, non il populismo". Così Matteo Renzi nell'enews alla vigilia delle consultazioni. (ANSA).