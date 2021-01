Covid: focolaio in Rsa Nuorese, allertato l'esercito

NUORO, 28 GEN - E' emergenza nella Residenza Anziani di Noragugume, nel Nuorese occidentale, dove è scoppiato un focolaio Covid 19: sette anziani sono risultati positivi, 8 negativi anmche se alcuni di questi presentano sintomi, mentre gli operatori tutti positivi. Lo scrive su Fb la direzione della Rsa in un post che è stato anche rilanciato dal Comune - ma anche dai quotidiani sardi - con la sindaca Rita Zaru che annuncia di avere allertato la protezione civile e l'esercito. "Al momento abbiamo in servizio 1 Oss, 1 cuoco, e 2 oss nostre dipendenti presso altri servizi, che nella giornata di ieri sono accorse in aiuto - si legge sul messaggio social - Chiediamo aiuto, abbiamo bisogno di personale, che verrà assunto immediatamente, abbiamo tutti i dpi, chiunque sia interessato puo rivolgersi alla presidente della nostra cooperativa al numero 3476720251". In una nota del Comune si parla anche di un decesso "dovuto a situazioni precarie di salute pregresse". "Gli ospiti sono costantemente monitorati dall'Usca - fa sapere - si tratta di 7 Ooperatori socio sanitari (oss) positivi a seguito tampone molecolare-6 sintomatici; 2 oss in attesa di tampone molecolare ma presentano sintomi ascrivibili al covid-19; - Risultano inoltre positivi 2 ausiliarie, 1 assistente sociale/coordinatore della struttura; in attesa tampone 1 fisioterapista, 1 super Oss nonché responsabile della struttura e presidente della cooperativa con evidenti sintomi da contagio. Risultano negativi unicamente una infermiera e il cuoco". (ANSA).