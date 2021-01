Fed: lascia tassi fermi fra 0 e 0,25%

NEW YORK, 27 GEN - La Fed lascia i tassi invariati nella sua prima riunione dell'era di Joe Biden e Janet Yellen. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra lo zero e lo 0,25%. "La velocità della ripresa e del mercato del lavoro si è moderata negli ultimi mesi, con debolezze concentrate nei settori più colpiti dalla pandemia", spiega la Fed. La velocità della ripresa e del mercato del lavoro si è moderata negli ultimi mesi, con debolezze concentrate nei settori più colpiti dalla pandemia, spiega la Fed che vede rischi per l'outlook (ANSA).