Tv: Sky, nuova stagione da Anna, a Domina, a Gomorra

ROMA, 27 GEN - Titoli cult, serie evento e nuove storie, italiane e internazionali, fanno ricchissima la nuova stagione di serie tv disponibili su Sky e in streaming su NOW TV. Se il 2021 è partito in grande con The Undoing - Le verità non dette con Nicole Kidman e Hugh Grant, i prossimi mesi vedranno alternarsi su Sky le nuove stagioni di serie tv attesissime (Gomorra, Succession, Euphoria o Yellowstone) e novità assolute come le Sky Original Domina, con Kasia Smutniak, Anna, la nuova serie di Niccolò Ammaniti, e Speravo de morì prima - La serie su Francesco Totti, o le prossime Raised by wolves - Una nuova umanità, la prima serie tv non solo prodotta ma anche diretta da Ridley Scott, Your Honor, con Bryan Cranston al primo grande ruolo dopo Breaking Bad, o The Fligh Attendant, crime comedy targata HBO Max con Kaley Cuoco (The Big Bang Theory). Nell'appena pubblicato nuovo promo della stagione, realizzato da Sky Creative Agency Italia, i titoli Sky Original più attesi: la stagione finale di Gomorra - La serie, produzione TV dei record prodotta da Sky con Cattleya e appena approdata su HBO Max negli Stati Uniti; per la prima volta le immagini di Domina con Kasia Smutniak nei panni (firmati dal premio Oscar Gabriella Pescucci) di Livia Drusilla in una grande coproduzione internazionale in arrivo prossimamente; il promo svela alcune scene inedite di Speravo de morì prima, il dramedy sugli ultimi due anni di carriera di Francesco Totti realizzato con Wildside e Capri Entertainment, in arrivo a marzo; la prima serie TV Sky Original a tema sci-fi, Intergalactic. E ancora le suggestive immagini di Anna, la serie di Niccolò Ammaniti; Hausen, produzione Sky tedesca, un horror su un complesso residenziale maledetto in arrivo a febbraio; Britannia, che tornerà entro l'anno con la terza stagione; Warrior, la serie prodotta da Shannon Lee a partire dagli scritti ritrovati per caso di suo padre, la leggenda delle arti marziali Bruce Lee, che torna con una seconda stagione come City On A Hill, crime con Kevin Bacon targato Showtime. E ancora Billions, l'amato financial drama con Paul Giamatti e Damian Lewis, di ritorno su Sky entro l'anno con la seconda parte della quinta e poi con la sesta stagione. (ANSA).